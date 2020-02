Bürgerschaft für internationales Verbot von Atomwaffen

Hamburg. Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich für ein internationales Verbot von Atomwaffen ausgesprochen. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in der letzten Sitzung in dieser Legislatur einem entsprechenden Antrag von SPD und Grünen zu. Damit schließt sich Hamburg wie 80 andere Städte und Gemeinden in Deutschland dem symbolischen Städteappell der internationalen Kampagne zum Verbot von Nuklearwaffen (ICAN) an. Ein Zusatzantrag der Linksfraktion, der konkrete Schritte wie eine Bundesratsinitiative für die Ratifizierung des UN-Atomwaffenverbotsvertrages durch die Bundesregierung forderte, wurde abgelehnt.