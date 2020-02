Schuldenreport sieht besonders hohes Armutsrisiko für Frauen

Rendsburg. Frauen haben ein erhöhtes Risiko, sich zu überschulden. Das bestätigt der aktuelle Schuldenreport der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung, die unter dem Dach des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein arbeitet. Grund seien strukturelle Nachteile von Frauen im Berufsleben, in der Familie und bei der Rente, gab die Diakonie am Mittwoch an. Den Angaben zufolge suchten im Jahr 2018 im Land 13 655 Frauen eine Schuldnerberatung auf. 68 Prozent davon waren alleinerziehend oder lebten allein.

Benachteiligungen fingen schon bei der Berufswahl an, hieß es. Frauen entschieden sich nach wie vor oft für eine Ausbildung in einem Dienstleistungsberuf mit vergleichsweise schlechter Bezahlung. Hinzu komme, dass in Schleswig-Holstein jede dritte erwerbstätige Frau in Teilzeit, Leiharbeit oder in einem Minijob beschäftigt ist. Damit seien keine ausreichende Altersvorsorge und finanzielle Absicherung aufzubauen. Zudem übernähmen Frauen überdurchschnittlich häufig die unbezahlte Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger. Auch das führe zu Verdienstausfällen und letztlich zu mangelnder Altersvorsorge.

"Bei zusätzlichen Schicksalsschlägen, wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit, ist eine Überschuldung in vielen Fällen kaum mehr zu vermeiden", sagte die Leiterin der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung, Alis Rohlf. Ein weiterer Ausbau der Ganztagsbetreuung an Kitas und Schulen auch auf dem Lande könne dazu beitragen, strukturelle Armutsrisiken von Frauen abzubauen.

Von mehr als 200 000 Menschen, die in Schleswig-Holstein als überschuldet gelten, suchten im Jahr 2018 nur 28 383 eine Beratungsstelle auf, etwas mehr als 2017. Viele Menschen scheuten den Gang zur Beratung, weil sie sich schämten, hieß es. Im Norden gibt es 36 anerkannte und öffentlich geförderte Beratungsstellen.