Fahrgast ohne Ticket schlägt Zugbegleiter ins Gesicht

Lübeck. In einem Regionalexpress hat ein aggressiver Fahrgast einen Zugbegleiter geschlagen. Auf der Fahrt von Neubrandenburg in Richtung Lübeck konnte ein 26-Jähriger am Dienstagmorgen bei der Fahrausweiskontrolle weder ein Ticket noch Bargeld oder Ausweis vorlegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er am Bahnhof Schönberg den Zug verlassen musste, schlug der mittlerweile in Rage geratene Mann einem Zugbegleiter unvermittelt ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden fiel. Aufmerksame Mitreisende griffen zwar ein, jedoch flüchtete der 26-Jährige. Der an der Stirn verletze Zugbegleiter setzte seine Fahrt fort und erstatte Anzeige. Später erkannte eine Zugbegleiterin den ticketlosen Mann in einem anderen Zug und alarmierte die Polizei. Zwecks einer Identitätsfeststellung nahmen ihn die Beamten mit aufs Revier.