Günther lobt Beschluss zum Marineschiffbau

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Einstufung des Marineüberwasserschiffbaus als nationale Schlüsseltechnologie durch das Bundeskabinett begrüßt. Dies sei ein überfälliger Schritt, erklärte der CDU-Politiker nach Angaben eines Regierungssprechers am Mittwoch in Kiel. Günther erinnerte daran, dass sich Schleswig-Holstein schon bei den Koalitionsverhandlungen massiv dafür eingesetzt habe.

Günther hatte erst in der vergangenen Woche einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschickt. Mit der Kategorisierung als Schlüsseltechnologie müssen Aufträge nicht mehr europaweit ausgeschrieben werden. Die jüngste Debatte hatte sich entzündet an der Vergabe des 5,3-Milliarden-Euro-Auftrags für das deutsche Mehrzweckkampfschiff MKS 180 an ein niederländisch geführtes Konsortium. Die Kieler Werft German Naval Yards mit der ebenfalls in Kiel ansässigen Werft ThyssenKrupp Marine Systems als Subunternehmen scheiterte mit ihrem Angebot. German Naval Yards ist gegen die Vergabe juristisch vorgegangen.

"Das ist eine überfällige, aber sehr gute Entscheidung", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zum Beschluss des Bundeskabinetts vom Mittwoch. Auch die IG Metall Küste begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung. "Damit sind nationale Ausschreibungen künftig auch im Überwasserschiffbau möglich", sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich.

Auch ThyssenKrupp begrüßte die Berliner Entscheidung. Für den Großauftrags "MKS 180" für die deutsche Marine komme sie aber zu spät, bedauerte ein Sprecher. Dem Standort Deutschland und den betroffenen Unternehmen helfe der Beschluss nach aktuellem Stand nicht mehr.