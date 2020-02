Anklage wegen Messereinsatz an AfD-Infostand erhoben

Hamburg. Wegen eines Messereinsatzes an einem Infostand der AfD vor anderthalb Jahren hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer erhoben. Ihnen werde eine gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. An dem Infostand auf dem Wochenmarkt in Groß Flottbek sei es am 1. September 2018 zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe ein 42-Jähriger eine Schnittverletzung an der Hand erlitten. Hauptbeschuldigter ist den Angaben zufolge ein 59-Jähriger. Ob die vier Angeklagten Mitglieder oder Unterstützer der AfD sind, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Die Anklage vom 2. Januar liegt nun bei Gericht. Das Amtsgericht Altona muss entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt. Zuerst hatte "mopo.de" über den Fall berichtet.