Hamburg. Sturmtief "Sabine" ist längst weitergezogen, aber in Hamburg und dem Norden machen sich weiterhin die Folgen bemerkbar. Das sind die Entwicklungen am Mittwoch.

Schwere Sturmflut erreicht Hamburg – Elbchaussee gesperrt

Die vierte Sturmflut in Folge hat am Mittwochmorgen die Elbe erreicht. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie erreichte die vierte Sturmflut um 5.40 Uhr einen Wasserstand von 2,76 Metern über dem mittleren Hochwasser. Damit handelt es sich erneut um eine schwere Sturmflut, da der Pegelstand mehr als 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser liegt.

Der Fischmarkt wurde erneut überflutet, auch die Elbchaussee musste laut Polizei teilweise gesperrt werden. Die Sperrung solle jedoch „demnächst" wieder aufgehoben werden. Nach Abendblatt-Informationen wurde die HafenCity für den Verkehr gesperrt. Auch einige Tiefgaragen seien vollgelaufen.

Laut Feuerwehr ist es über Nacht etwas ruhiger geworden. Dennoch fahre sie noch regelmäßig zu Einsätzen wegen umgeknickter Äste und Bäume. So drohe derzeit ein Baum in Finkenwerder auf einen Gehweg zu fallen.

Sturmflut an Nordseeküste sorgt für überschwemmte Straßen

Eine Sturmflut an der Nordseeküste hat am Mittwoch für Überschwemmungen gesorgt. In Bremerhaven seien mehrere Straßen und Parkplätze betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Dank rechtzeitiger Warnungen seien jedoch alle Autos rechtzeitig weggefahren worden. Auch in Bremen gab es mehrere überschwemmte Straßen. Verletzt wurde niemand.

In Cuxhaven trat das Wasser am Hafen über die Kaimauern und setzte einige Plätze unter Wasser. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie sagte am Morgen, dass die Pegelstände an der gesamten Nordseeküste rund eineinhalb Meter höher als das mittlere Hochwasser lagen.