Chinesische Auszubildende sollen in Haus-Isolation

Rendsburg. Auszubildende der Imland-Pflegeschule in Rendsburg sollen nach der Rückkehr von ihrem China-Aufenthalt wegen des Coronavirus vorsorglich zwei Wochen zuhause isoliert bleiben. Sie seien anlässlich des chinesischen Neujahrsfests am 25. Januar nach China geflogen und kehren diese Woche nach Rendsburg zurück, teilte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag mit. Bei dem Aufenthalt zuhause handle sich aber nicht um eine förmliche Quarantäne. Imland habe die Anordnung in Abstimmung mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst, dem Gesundheitsamt und dem Leitenden Klinikhygieniker getroffen. Zuvor hatte die "Landeszeitung" in ihrer Online-Ausgabe berichtet.

15 Frauen aus China lernen seit Mai 2018 an der Imland-Pflegeschule den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin. Einige von ihnen seien nach China geflogen. Sie seien nicht im Krisengebiet gewesen und würden direkt nach der Ankunft mit einem öffentlichen Flug dem Arbeitsmedizinischen Dienst vorgestellt, sagte die Klinik-Sprecherin. Die Auszubildenden stammten weder aus der Stadt Wuhan, in der das Virus erstmals auftrat, noch aus einem anderen Corona-Gebiet. Die Pflegeschülerinnen und deren Angehörige seien nicht erkrankt.

Das Gesundheitsministerium in Kiel teilte auf Anfrage mit, die Entscheidung des örtlichen Gesundheitsamts zusammen mit der Imland-Klinik sei nicht zu beanstanden. "Eine häusliche Unterbringung ist auch eine Möglichkeit der Quarantäne." Weitergehende Maßnahmen seien nur erforderlich, wenn Personen im Risikogebiet waren oder Kontakt zu Erkrankten hatten. Die Voraussetzungen für einen Ansteckungsverdacht seien hier "nicht gegeben".

Der Sicherheitsaufschlag in diesem Fall dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass es sich um medizinisches Personal handle und ein Eintrag in das Krankenhaus ausgeschlossen werden solle, erläuterte das Ministerium.