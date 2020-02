Unbekannte brechen mehrere Transporter auf

Henstedt-Ulzburg. Insgesamt vier Transporter sind in Henstedt-Ulzburg am vergangenen Wochenende aufgebrochen worden. Im Bereich der Bahnhofsstraße und des Rotdornstieges entwendeten unbekannte Täter Gegenstände aus den aufgebrochenen Fahrzeuge, darunter unter anderem hochwertiges Werkzeug. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Der Diebstahl wurde von allen betroffenen Fahrzeughaltern am Montagmorgen festgestellt.