Kiel. Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen hat sich klar von Forderungen des Kieler Kreisverbandes ihrer Partei nach einer "Entmilitarisierung" der Kieler Woche distanziert. "Die Nato und damit auch die Marine sind Teil der europäischen Sicherheitspolitik und Schutz vor einer Renationalisierung", sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Nato muss die Möglichkeit haben, Manöver durchzuführen, natürlich unter Berücksichtigung von Umwelt- und Tierschutz."

Nach Auffassung der Kieler Grünen passen in das Bild der Kieler Woche als friedliches Segel- und Volksfest weder die dann stattfindende "Kriegskonferenz" des Instituts für Sicherheitspolitik der Kieler Uni noch Manöver in der Ostsee oder die Präsenz von Marineschiffen und Werbung der Bundeswehr. "Die Kieler Woche darf keine Kriegsschau sein" ist der Titel ihres Beschlusses. Das Großereignis findet jährlich in der letzten Juni-Woche statt.

"Die Bundeswehr muss für Nachwuchs werben dürfen, immer mit der für diesen Beruf angemessenen Ernsthaftigkeit", konterte Heinold. "Ich wünsche mir von uns Grünen, dass wir mit der Marine darüber, aber auch über Friedens- und Deeskalationspolitik diskutieren, statt über Verbote zu reden." Unabhängig davon setzten sich die Grünen weiterhin für einen restriktiven Umgang mit Rüstungsexporten mit dem Ziel der klaren Begrenzung ein.

Die Kieler Grünen fordern dagegen ein Verbot von Werbung der Bundeswehr für Nachwuchs während der Kieler Woche. Militärische Manöver vor allem vor und nach der Kieler Woche sollten ausgesetzt werden.