Hamburg. Tief „Sabine“ hat in Hamburg seine Spuren hinterlassen: Am Dienstagmorgen um 5.42 Uhr kam an die Elbe die nächste Sturmflut, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte. Der Fluss sei auf 1,74 Meter über dem mittleren Hochwasser angestiegen – deutlich niedriger als die schwere Sturmflut am Montagnachmittag, aber immer noch hoch genug, dass der Fischmarkt erneut überschwemmt wurde.

Auch das Nachmittagshochwasser am Dienstag wird erneut als Sturmflut erwartet, genau wie die beiden folgenden Hochwasser. Danach endet die historische Serie von Sturmfluten. Auch die Feuerwehr ist noch im Einsatz: Sie fuhr vermehrt Einsätze wegen abgeknickter Äste und umgefallener Bäumen im gesamten Stadtgebiet.

Nach "Sabine" in Hamburg: S-Bahnhof Elbbrücken weiter gesperrt

Der S-Bahnhof Elbbrücken ist weiterhin wegen des Hochwassers gesperrt: Laut Deutscher Bahn werden die Bahnen "bis mindestens Dienstagmittag" durchfahren.

Sturmschäden sorgen für Verzögerungen bei der Bahn

Auch im Umland sorgen Sturmschäden nach "Sabine" weiter für Einsätze, unter anderem auf der Bahnstrecke Hamburg-Sylt: Ab etwa 05.45 Uhr fuhr zwischen Elmshorn und Itzehoe kein Zug, wie eine Bahnsprecherin berichtete. „Da ist kein Strom. Die aktuelle Prognose ist, dass bis etwa 09.45 Uhr kein Zug auf der Strecke verkehren kann“, sagte sie. Nach ersten Erkenntnissen waren durch starken Wind Äste auf die Oberleitung gefallen und hatten diese beschädigt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Wissenswertes zu Sturmfluten in Hamburg:

Sturmfluten an der Nordseeküste wirken sich regelmäßig auf Hamburg aus

Dann tritt in Hamburg die Elbe, die zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven in die Nordsee mündet, über die Ufer

Am häufigsten überflutet bei Hochwasser werden in Hamburg der Fischmarkt sowie der Bereich im Museumshaven Övelgönne

In Hamburg werden Sturmfluten in drei Klassen eingeteilt

Als Sturmflut gilt in Hamburg ein Pegelstand von 1,5 bis 2,5 Meter über dem mittlerem Hochwasser (MHW)

Als schwere Sturmflut gilt ein Pegelstand der Elbe von 2,5 bis 3,5 Meter über MHW

Als sehr schwere Sturmflut gilt ein Pegelstand von mehr als 3,5 Meter über MHW

Über Wasserstände und drohende Sturmfluten informiert das Hamburger Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

Vor Sturmfluten wird in Hamburg mit lauten Böllerschüssen gewarnt

Nächster Sturm am kommenden Wochenende?

Derweil bewegt sich das nächste Sturmtief bereits auf Hamburg zu: Dominik Jung, Meteorologe bei Wetter.net, prognostiziert für Sonntag eine ähnliche Lage wie bei "Sabine" in der Woche zuvor. Am Dienstag sei es zwar noch zu früh für Details, so Jung: "Aber es scheint auf alle Fälle wieder stürmisch zu werden und auch sehr, sehr nass. Damit steigt schon wieder die Hochwassergefahr."

