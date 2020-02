Grüne: Vergabe städtischer Grundstücke nur noch in Erbpacht

Hamburg. Die Hamburger Grünen wollen städtische Grundstücke für den Wohnungsbau künftig nur noch in Erbpacht vergeben. Zudem soll der Anteil des geförderten Wohnungsbaus in stark nachgefragten Quartieren von derzeit 30 auf 50 Prozent und in angrenzenden Stadtteilen auf 40 Prozent erhöht werden, wie die Zweite Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin Katharina Fegebank, die Landesvorsitzende Anna Gallina und Fraktionschef Anjes Tjarks am Montag sagten. Dort, wo es bereits viele Sozialwohnungen gebe, sollen hingegen weniger neue entstehen. Am Ziel von jährlich insgesamt 10 000 neuen Wohnungen soll festgehalten werden.