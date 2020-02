Versuchter Totschlag: Gleichaltriger in U-Haft

Hamburg. Nach Schlägen und Tritten gegen einen 15-Jährigen im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek ermittelt die Polizei gegen zwei Gleichaltrige wegen versuchten Totschlags. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter sei am Freitag Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der angegriffene Jugendliche soll bei der Auseinandersetzung in einem Parkhaus am S-Bahnhof Neugraben Blutergüsse und Prellungen erlitten haben. Offenbar sei er auch eine Zeit lang bewusstlos gewesen. Er habe am Tag nach der Tat vom 21. Januar Anzeige erstattet.

Zunächst hatten Polizei und Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, dann übernahm die Mordkommission wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die Ermittler durchsuchten am Freitag die elterlichen Wohnungen der beiden mutmaßlichen Täter und stellten Beweismittel sicher, wie es hieß.