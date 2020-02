Neuer Chefkoch im Gourmet-Restaurant im Luxushotel Fontenay

Hamburg. Das Hamburger Luxushotel Fontenay hat einen neuen Chefkoch für sein Gourmet-Restaurant gefunden. Vom 1. März an leitet Julian Stowasser die Küche des "Lakeside"-Restaurants, wie das Hotel am Montag in Hamburg mitteilte. Der 33-Jährige war zuletzt im Restaurant "Weinsinn" in Frankfurt am Main tätig. Er sei dort vom Gault&Millau als Aufsteiger des Jahres in Hessen ausgezeichnet und vom Guide Michelin mit einem Stern geehrt worden. Der Küchenstil von Stowasser lasse sich als "weltoffen und mit französischen Wurzeln" beschreiben. Der gebürtige Freisinger sei ambitioniert, habe viel Erfahrung und eine klare Handschrift, heißt es in der Mitteilung.

Das "The Fontenay" wurde vom Hamburger Logistik-Milliardär und HSV-Investor Klaus Michael Kühne an der Außenalster gebaut und im März 2018 eröffnet. Im November vergangenen Jahres hatte sich das Hotel von seinem damaligen Sterne-Koch getrennt. Die Zeit bis März diesen Jahres ist nach Angaben einer Hotel-Sprecherin durch Gastköche überbrückt worden.