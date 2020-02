Messe "Nord Gastro & Hotel" in Husum gestartet

Husum. Die Messe "Nord Gastro & Hotel" in Husum hat am Montag zum 21. Mal ihre Pforten geöffnet. Rund 250 Aussteller werden zwei Tage lang auf 10 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Neuheiten im Food- und Non-Food-Bereich präsentieren. Die Nord Gastro & Hotel ist Deutschlands nördlichste Fachmesse für Gastronomie und Branchentreffpunkt für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung in Schleswig-Holstein. Die Veranstalter erwarten rund 5000 Fachbesucher.

Zu den Themenbereichen gehören neben Küchentechnik und Hotel- sowie Gastronomie-Einrichtung unter anderem Nahrungsmittel und Getränke. Dabei reicht die Produktpalette an den Messeständen von A wie Abfallbehälter bis Z wie Zucker. Auf der Messe werden nicht nur traditionelle Speisen aus Großmutters Küche präsentiert, sondern auch innovative Kreationen.

Die Nord Gastro & Hotel wurde vor zehn Jahren als Regionalmesse gestartet. Heute kommt ein Großteil der Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Messe findet statt unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).