U-Bahnen in Hamburg fahren wieder normal

Hamburg. Die U-Bahnen in Hamburg fahren nach den stürmischen Stunden wieder normal. Das sagte ein Hochbahnsprecher am Montagmorgen. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 Stundenkilometer auf der Strecke der U1 wurde aufgehoben, wie die Hochbahn twitterte.

Am Abend war eine U-Bahn in der Nähe der Station Hammer Kirche gegen einen auf ein Gleis gestürzten Baum gefahren. In der Bahn waren etwa 65 Passagiere, verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Der Triebwagen habe sich in dem Baum verkeilt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach Angaben der Hochbahn wurde für die Linien U2 und U4 zwischen den Stationen Horner Rennbahn und Berliner Tor Ersatzverkehr eingerichtet. Die Züge der Linie U1 sollten am Abend auf den Außenästen mit 40 Kilometern pro Stunde langsamer als sonst fahren.