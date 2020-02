Deutscher Wetterdienst: Es bleibt stürmisch im Norden

Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst DWD rechnet für Schleswig-Holstein und Hamburg weiter mit stürmischem Wetter. An der See und in Schauernähe erwarten die Meteorologen am Montag schwere Sturmböen und vereinzelt orkanartige Böen aus westlicher Richtung. Dazu kommen im Tagesverlauf den Angaben zufolge wechselnde Bewölkung mit Regen- und Graupelschauern sowie einzelne, kurze Gewitter. Am Dienstag weiterhin stürmischer Westwind mit vielen Wolken und wiederholt Regen-, Schnee- und Graupelschauern sowie Gewitter. An der See - bei Schauern auch im Binnenland - sind schwere Sturmböen oder orkanartige Böen möglich. Die Temperaturen werden bei maximal sieben Grad liegen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es mit wenig Windänderung weiterhin sehr wechselhaft mit Schauern und Gewittern.