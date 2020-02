Hamburg. Im Streit zwischen der Umweltbehörde und der Hafenwirtschaft über das Thema Holzbegasung hat es ein Treffen zwischen Vertretern des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) gegeben.

Beide Seiten verständigten sich auf eine gemeinsame Suche nach Lösungen. Mittlerweile hat sich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in die Debatte über die immer weiter steigende Nutzung des extrem klimaschädlichen Insektizids Sulfuryldifluorid (SO 2 F 2 , kurz: SF) eingeschaltet. Die im Hafen verwendete Menge des Gases, das vor allem zur Begasung von Nutz- und Verpackungsholz genutzt wird, weil Zielländer wie Australien, China oder Brasilien dies verlangen, war zuletzt stark angestiegen.

Rekordwert von 203,7 Tonnen