"Sabine" zum Trotz: Am Montag regulärer Schulunterricht

Hamburg. Trotz des Orkantiefs "Sabine" findet der Schulunterricht in Hamburg am Montag regulär statt. Eltern könnten ihr Kind aber vom Unterricht abmelden, wenn ihnen der Schulweg zu gefährlich erscheine, teilte die Schulbehörde am Sonntag mit.

Sollten Schulgebäude vom Unwetter beschädigt werden, werde die jeweilige Schulleitung in Absprache mit der Behörde die nötigen Entscheidungen treffen. Sollte der Unterricht ausgesetzt werden müssen, würden die Eltern informiert und eine Notfallbetreuung organisiert.

Sollte sich die Unwetter-Situation in Hamburg ändern, werde die Schulbehörde erneut informieren, hieß es weiter. "Die Schulbehörde ist dazu im Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und der Feuerwehr."

Die Amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Hamburg gilt zunächst bis Montag, 4.00 Uhr. Als mögliche Gefahren des Sturms nennt der DWD, dass Bäume entwurzelt und Dachziegel von Dächern gerissen werden könnten. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden, empfehlen die Meteorologen.