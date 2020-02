Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Hamburg-Billstedt

Hamburg. Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Billstedt haben am Samstag drei Menschen Rauchvergiftungen erlitten, darunter ein zehnjähriges Kind. Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine Wohnung in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus komplett aus, es entstand dicker Qualm. Die drei Verletzten seien mit Hilfe einer Drehleiter gerettet und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Niemand schwebe in Lebensgefahr. Die Brandursache war nach Auskunft der Polizei zunächst unklar.