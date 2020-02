Tierpark Hagenbeck: Löwin Carbora stirbt nach Operation

Hamburg. Die Löwin Carbora aus dem Tierpark Hagenbeck ist tot. Sie litt seit längerem an einer offenen Gebärmutterentzündung und überlebte eine Operation am Mittwoch nicht, wie eine Sprecherin des Tierparks am Freitag in Hamburg sagte. In der Aufwachphase nach der Operation habe es einen Narkosezwischenfall gegeben und es sei zu einem Atemstillstand gekommen. "Trotz diverser sofort eingeleiteter Maßnahmen setzte die Atmung nicht wieder ein. Bei einer Autopsie hoffen wir, die Ursache für den Atemstillstand herauszufinden", so der Tierpark laut Mitteilung. Carbora sei nie trächtig gewesen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Die Löwin wurde am 15. August 2003 im dänischen Löwenpark Zoo Givskud geboren. Noch als Jungkatze kam sie gemeinsam mit ihrer Schwester Tembesi nach Hamburg. Nun leben in der Löwenschlucht noch der Löwe Nawiri und die Löwin Tembesi.