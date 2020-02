Holstein bangt um Reese: Stadion gegen St. Pauli ausverkauft

Kiel. Holstein Kiel muss im Nordderby der 2. Fußball-Bundesliga am Montag (20.30 Uhr/Sky) möglicherweise auf Stürmer Fabian Reese verzichten. "Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen aufgrund muskulärer Probleme", sagte Trainer Ole Werner am Freitag. Der 22-Jährige hatte sich nach seiner Rückkehr in der Winterpause auf Anhieb als Verstärkung erwiesen und mit einem Tor und einer Vorlage zuletzt maßgeblichen Anteil am 2:0 beim Karlsruher SC.

Sollte Reese ausfallen, könnte Janni Serra durchaus schon wieder eine Alternative sein. Der U21-Nationalspieler, der in der laufenden Saison bisher sieben Treffer erzielt hat, hatte kurz vor Weihnachten einen Muskelfaserriss erlitten und die beiden letzten Spiele verpasst. Serra steht seit Donnerstag wieder im Mannschaftstraining.

Die "Störche" wollen ihre Auswärtsstärke mit mittlerweile fünf Siegen endlich auch daheim ausspielen. "Die Diskrepanz hinsichtlich der Ergebnisse zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist offensichtlich. Dennoch waren die Leistungen sowohl zu Hause als auch auswärts überwiegend gut, was mich positiv stimmt", sagte der Holstein-Coach. Die Kieler haben von ihren neun Heimspielen lediglich zwei gewonnen.

Das Holstein-Stadion wird beim Duell der beiden norddeutschen Traditionsclubs mit ziemlicher Sicherheit voll sein. "Es gibt noch circa 1000 Tickets für den Heimbereich. Der Gästebereich ist mit 1600 Fans aus Hamburg ausverkauft", sagte Pressesprecher Wolf Paarmann.