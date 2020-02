Viele Komödien beim Hamburger Theaterfestival

Hamburg. Schauspielstars wie Joachim Meyerhoff, Ulrich Matthes und Juliane Köhler sind wieder beim Hamburger Theaterfestival (21. April bis 12. Juni) zu Gast. In diesem Jahr präsentiert das Festival "einige der schönsten komödiantischen Inszenierungen der aktuellen Spielzeit", teilte Intendant Nikolaus Besch am Freitag in Hamburg mit. So zeige Martin Kušej seine komische Version von Michael Frayns "Der nackte Wahnsinn", in der das Theater sich selbst bespiegelt und genussvoll ins Absurde treibt. Herbert Fritsch inszeniert Molières "Amphitryon", unter anderem mit Joachim Meyerhoff und Anne Lenk "Der Menschenfeind", unter anderem mit Ulrich Matthes.

Auch Frank Wedekinds "Lulu" (Residenztheater München) mit Liliane Amuat, Juliane Köhler und Charlotte Schwab zeige in der Regie von Bastian Kraft mehr als nur eine Prise frechen Humors. Daneben präsentiere das Festival zwei Theaterarbeiten, die fernab jedes Lachens liegen: Jean-Paul Sartres Politthriller "Die schmutzigen Hände" (Schauspiel Köln), Regie noch einmal Bastian Kraft, und Tennessee Williams' "Endstation Sehnsucht" (Berliner Ensemble), in Michael Thalheimers Inszenierung "eine unaufhaltsame Talfahrt in den menschlichen Abgrund".

Das Festival wird auch in diesem Jahr durch Spenden, Sponsorengelder und Einnahmen aus dem Kartenverkauf finanziert. Die Schirmherrschaft übernimmt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).