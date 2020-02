FC St. Pauli: Langfristige Zukunft am Hamburger Millerntor

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird auch über das Jahr 2060 am Millerntor spielen können. Der Millerntor-Stadion Betriebs-GmbH & Co. KG (MSB) ist von der Stadt Hamburg ein Wahlrecht zwischen einer Erbbaurechtsbestellung oder einer Verlängerung des Nutzungsvertrages nach Auslaufen des bis 2060 gültigen aktuellen Kontrakts für die fünf betroffenen Flächen zu den üblichen Marktkonditionen bis zum Jahr 2110 angeboten worden. Dies wurde am Donnerstag zwischen dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen der Finanzbehörde der Hansestadt Hamburg (FHH) sowie der MSB in einem so genannten Letter of Intent vereinbart.

"Diese Entwicklung ist für uns Aufgabe und Motivation zugleich, alles für eine erfolgreiche Zukunft des FC St. Pauli zu investieren", sagte Oke Göttlich. Der Präsident des Zweitligisten verwies zudem auf die Bedeutung der Arena in der Hansestadt über den Sport hinaus. "Unser Stadion ist nicht nur die Heimat für den Profifußball, sondern auch das soziale und kulturelle Zentrum für Mitglieder, Fans und viele weitere engagierte Menschen und Gruppen", betonte der 44-Jährige.

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel erklärte unterdessen, dass der Verein nun über eine langfristige Standortperspektive verfüge. "Der FC St. Pauli hat es nun mit sportlichen und wirtschaftlichen Erfolgen damit selbst in der Hand, seinen 200. Geburtstag im Jahre 2110 in seiner Spielstätte zu feiern", betonte der SPD-Politiker.