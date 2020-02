Politologe: Thüringen könnte FDP Wiedereinzug kosten

Hamburg. Die umstrittene Wahl des Thüringer FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Freistaats könnte die Hamburger FDP den Wiedereinzug in die Bürgerschaft kosten. Die Liberalen stünden nach Umfragewerten ohnehin auf einem "unsicheren Posten", sagte der Politologe Kai-Uwe Schnapp von der Universität Hamburg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn die FDP jetzt bei zehn Prozent stünde, dann würde ich sagen, sie kriegen vielleicht ein bisschen weniger Stimmen. Aber so, wie die FDP derzeit in der Wählergunst dasteht, befindet sie sich in einem Bereich, wo das ein Ereignis sein kann, das den Ausschlag gibt dafür, reingekommen zu sein oder nicht reingekommen zu sein."

Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl käme die FDP laut einer am Donnerstag veröffentlichten NDR-Umfrage auf fünf Prozent, sollte schon an diesem Sonntag gewählt werden. Es sei plausibel, zu erwarten, "dass die Wahl Kemmerichs für die Hamburger FDP negativ zu Buche schlagen wird", sagte Schnapp. Beziffern lasse sich der Schaden nicht. Aber im Zweifelsfall könne es für die FDP ausreichen, wenn es 0,2 Prozentpunkte seien.