Towers hoffen auf Überraschung gegen Ludwigsburg

Hamburg. Trotz der klaren Rollenverteilung geht Basketball-Bundesligist Hamburg Towers mit Optimismus in das Match am Samstag (18.00 Uhr) gegen den Tabellenzweiten MHP Riesen Ludwigsburg. "Ich bin wirklich zufrieden mit unserer Trainingsleistung, wir sind vorangekommen und wachsen immer mehr zusammen", sagte am Donnerstag Cheftrainer Mike Taylor, obwohl Heiko Schaffartzik, Michael Carrera, Kevin Yebo und René Kindzeka zwischenzeitlich erkältet gewesen waren.

Zudem setzt Taylor in der edel-optics.de-Arena auf Demarcus Hollans, der in der Vorwoche verpflichtet worden war und die Defensive des in sieben Heimspielen punktlos gebliebenen Aufsteigers verstärken soll. "Ich weiß nicht, ob er das letzte fehlende Puzzleteil bei uns ist. Aber Demarcus ist sehr wichtig für uns. Wir werden sehen, wie er in seiner ersten Partie in der Bundesliga spielen wird."

Hoffnung, sich bei den Gästen für die 83:94-Hinrunden-Niederlage revanchieren zu können, schöpfen die im Abstiegskampf steckenden Hamburger vor allem aus dem Sieg der Gießener gegen Ludwigsburg vor knapp zwei Wochen. Andererseits haben die Ludwigsburger sowohl Meister Bayern München wie auch Alba Berlin bezwingen können.

"Sie spielen sehr athletisch und sind schnell. Unsere Defensive muss auf gleich mehrere Herausforderungen vorbereitet sein", betonte Taylor und verwies vor allem die starken 1:1-Spieler im Ludwigsburger Team hin. Doch der US-Amerikaner machte einmal mehr deutlich: "Wir wollen uns weiterentwickeln und zeigen, dass wir mithalten können."