Holstein Kiels Stürmer Janni Serra zurück im Teamtraining

Kiel. Angreifer Janni Serra ist in das Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zurückgekehrt. Das teilten die Kieler am Donnerstag auf ihrem Twitter-Kanal mit. Die "Störche" empfangen am Montag (20.30 Uhr/Sky) den FC St. Pauli zum Nordduell. Kiels U21-Nationalspieler, der in der laufenden Saison bislang sieben Treffer erzielt hat, hatte sich kurz Weihnachten einen Muskelfaserriss zugezogen und die beiden letzten Spiele verpasst.