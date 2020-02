SPD legt in Hamburg laut Umfrage weiter zu: FDP muss bangen

Hamburg. Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg baut die SPD laut einer Umfrage ihren Vorsprung auf die Grünen weiter aus. Würde am kommenden Sonntag gewählt, kämen die Sozialdemokraten auf 34 Prozent, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap für den Norddeutschen Rundfunk ergab. Gegenüber der vorherigen NDR-Umfrage wäre dies ein Plus von zwei Prozentpunkten. Die Grünen liegen demzufolge als zweitstärkste Kraft unverändert bei 27 Prozent.

Die CDU würde gegenüber der vorherigen Umfrage zwei Punkte einbüßen und käme nur noch auf 14 Prozent. Das wäre das historisch schlechteste Ergebnis für die Christdemokraten in Hamburg. Während der Wiedereinzug der Linken und der AfD mit 8 beziehungsweise 7 Prozent sicher erschiene, müsste die FDP mit nur noch 5 Prozent bangen.

Für die repräsentative Umfrage waren vom 30. Januar bis 4. Februar - also vor der aufsehenerregenden Ministerpräsidentenwahl in Thüringen - insgesamt 1000 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Hamburg befragt worden.