Crocodiles Hamburg: Trainer Plachta verlängert um ein Jahr

Hamburg. Jacek Plachta bleibt Trainer der Crocodiles Hamburg. Der 50 Jahre alte Deutsch-Pole hat seinen Vertrag bei dem hanseatischen Eishockey-Oberligisten vorzeitig um eine weitere Spielzeit verlängert. Der ehemalige Profi der Hamburg Freezers geht bei den Crocodiles, die er in der vergangenen Serie auf den vierten Tabellenplatz geführt hat, damit in seine dritte Saison.

"Ich fühle mich in Hamburg und bei den Crocodiles sehr wohl. Wir haben eine gute Truppe, alle Jungs ziehen mit. Wir bauen hier gemeinsam etwas auf und sind nach der Planinsolvenz auf dem richtigen Weg", wurde Plachta in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Jacek leistet sehr gute Arbeit. Er hat eine sehr gute Einheit aus der Mannschaft geformt und jeden Einzelnen besser gemacht. Da wir jetzt den Kader für die neue Saison planen, war es mir wichtig, frühzeitig mit Jacek zu verlängern", meinte Geschäftsführer Sven Gösch.

Plachta lief als Spieler in 584 DEL-Spielen auf und hat als Headcoach Erfahrungen in der höchsten Spielklasse in Polen und bei der dortigen Nationalmannschaft gesammelt. Vor dem Wechsel nach Hamburg war der einstige Stürmer Co-Trainer der Eispiraten Crimmitschau in der DEL2.