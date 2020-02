Schüsse auf Rockerboss auf St. Pauli: Neuer Prozess beginnt

Hamburg. Die Schüsse auf einen Rockerboss auf St. Pauli beschäftigen von Donnerstag (9.15 Uhr) an erneut das Hamburger Landgericht. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 27, 29 und 73 Jahren. Der 29-jährige Deutsche soll aus dem Gefängnis heraus den Auftrag zu dem Attentat gegeben haben. Der 27-jährige Bulgare soll am 26. August 2018 fünfmal auf den Hells Angel geschossen haben, als dieser mit seinem Bentley an einer Ampel am Millerntor halten musste. Der damals 38-Jährige wurde lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt.

Der 73-jährige Deutsch-Afghane, Vater des 29-jährigen Angeklagten, soll zusammen mit dem mutmaßlichen Auftragskiller zunächst erfolglos auf St. Pauli nach dem Rockerboss Ausschau gehalten haben. Am Tag darauf spürte die 25 Jahre alte Freundin des 29-Jährigen den Hells Angel auf. Die Tat soll ein Racheakt für einen ähnlichen Anschlag gewesenen sein, bei dem das Paar im Juni 2016 schwer verletzt worden war.

Im ersten Prozess um den Mordversuch war die 25-Jährige am 3. Juni vergangenen Jahres rechtskräftig zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Freund bekam wegen Anstiftung zum Mord eine lebenslange Strafe, die aber wegen eines Formfehlers nicht rechtskräftig wurde.