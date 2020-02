Volksbanken-Landwirtschaftstag befasst sich mit Agrarwandel

Neumünster. Die Zukunft der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein steht im Mittelpunkt des traditionellen Landwirtschaftstags am Donnerstag in Neumünster. Dazu erwarten die Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Bauernverband als Co-Veranstalter rund 1100 Landwirte. Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) wird dort unter anderem mit dem Vize-Präsidenten des Landesbauernverbandes, Klaus-Peter Licht, darüber sprechen, was die Politik von den Bauern erwartet und was die Landwirte selbst wollen. Themen sind in Neumünster auch die europäische Agrarpolitik und professionelles Betriebsmanagement der Höfe.