St. Pauli: neuer Rasen und Quintett zurück im Training

Hamburg. Beim FC St. Pauli hat am Mittwoch eine rege Beteiligung am Trainingsbetrieb geherrscht. Die Abwehrspieler Daniel Buballa, Leo Östigard und Sebastian Ohlsson kehrten zurück auf den Platz und machten wieder die komplette Einheit mit, teilte der hanseatische Fußball-Zweitligist mit. Innenverteidiger James Lawrence und Offensivakteur Ryo Miyaichi konnten auf der Anlage an der Kollaustraße immerhin Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Die Hamburger sind am Montag (20.30 Uhr) bei Holstein Kiel in der Liga gefordert.

Parallel dazu begannen im Millerntor-Stadion die Arbeiten, um den ramponierten Rasen abzutragen. Auf dem neuen Grün soll im Heimspiel am 14. Februar (18.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden erstmals gespielt werden. Im Sommer steht dann die Sanierung der Rasentragschicht an.

"Da wir mit der Sanierung der Rasentragschicht im Sommer ohnehin umfangreichere Maßnahmen geplant hatten, bestand die Hoffnung, mit dem Platz noch über den Winter zu kommen. Durch den aktuellen Zustand sehen wir uns allerdings gezwungen zu handeln, denn wir wollen die restlichen Heimspiele der Saison unter guten Bedingungen bestreiten", erklärte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann.