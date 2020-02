Nach Kemmerich-Wahl: Hamburger AfD sieht Bann gebrochen

Hamburg. Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem neuen thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) zu seiner Wahl gratuliert. "Der Bann gegen die AfD ist damit gebrochen", teilten die beiden AfD-Fraktionsvorsitzenden Dirk Nockemann und Alexander Wolf mit. Der FDP-Kandidat hatte sich im dritten Wahlgang im Thüringer Landtag auch mit Stimmen der AfD gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt. "Das Ergebnis zeigt, dass eine konservativ-liberale Mehrheit in Deutschland - mittelfristig auch in Hamburg - möglich ist."