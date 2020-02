Spitzenkandidaten stellen sich jungen Debattierkünstlern

Hamburg. Zweieinhalb Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg stellen sich die Spitzenkandidaten der sechs im Parlament vertretenen Parteien heute jungen Debattierkünstlern zum Wahlduell. Im Plenarsaal der Bürgerschaft werden die Kandidaten nacheinander mit einem der sechs Landessieger aus dem Wettbewerb "Jugend debattiert" zwölf Minuten lang diskutieren. Das jeweilige Thema konnten die Kandidaten selbst bestimmen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen jeweils Kontrapositionen ein. Nach jeder Debatte dürfen Schüler aus dem Publikum den jeweiligen Kandidaten acht Minuten lang auf den Zahn fühlen. Rund 400 Gäste werden erwartet.

Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD hat sich die klimaneutrale Stadt als Thema ausgesucht, seine Stellvertreterin und Grüne-Herausforderin Katharina Fegebank will über autofreie Zonen diskutieren. Bei CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg geht es um das 365-Euro-Jahresticket für den ÖPNV, bei der Spitzenfrau der Linkspartei, Cansu Özdemir, um den Mietendeckel. Anna von Treuenfels-Frowein von der FDP will Politiker-Auftritte an Hamburgs Schulen und Hochschulen zum Thema machen, Dirk Nockemann von der AfD Parität und Frauenquote.