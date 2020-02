Geldautomat mit gestohlenem Omnibus stark beschädigt

Bad Segeberg. Mit einem gestohlenen Omnibus der Verkehrsbetriebe haben Unbekannte in Schenefeld versucht, einen Geldautomaten umzufahren. Der Geldautomat wurde hierdurch in der Nacht von Sonntag auf Montag stark beschädigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Aufbrechen des Geldautomaten gelang den Tätern jedoch nicht. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und von zwei Tätern gesprochen. Die Polizeibeamten veranlassten eine intensive Spurensuche.