Kontrolliertes Pyro-Abbrennen: DFB erteilt HSV Genehmigung

Hamburg. Der Hamburger SV darf kontrolliert Pyrotechnik im eigenen Stadion abbrennen. Die Genehmigung für die einmalige Ausnahme an diesem Samstag erteilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag. "Nach der behördlichen Genehmigung durch die zuständigen Stellen in Hamburg hat die Kommission 'Prävention & Sicherheit & Fußballkultur' des DFB einen Antrag des Hamburger SV bewilligt, wonach der Club vor Anpfiff seines Heimspiels gegen den Karlsruher SC am 8. Februar im Volksparkstadion zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen darf", teilte der Verband mit.

Die Aktion soll ein Test sein, inwieweit Fans künftig auf das unkontrollierte Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Zuschauerbereich verzichten werden. Die Erteilung weiterer Ausnahmegenehmigungen durch den DFB sind nur möglich, "wenn die zuständige Veranstaltungsbehörde eine derartige Vorführung genehmigt und der Heimverein sich zu seiner Verkehrssicherungspflicht für den Fall eines Schadens-Ereignisses bekennt. Jeder zukünftige Antrag unterliegt daher auch weiterhin der Einzelfallprüfung", heißt es in der Mitteilung.