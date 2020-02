Barrierefreie U-Bahn auf der Zielgeraden

Hamburg. Die Bauvorbereitungen zum barrierefreien Ausbau der U3-Haltestelle Rathaus beginnen diese Woche. Das teilte die Hochbahn am Dienstag mit. Zugleich solle dann an den U1-Haltestellen Jungfernstieg und Steinstraße mit dem Einbau eines Aufzugs und einer Bahnsteigerhöhung die Barrierefreiheit verbessert werden, so die Hochbahn. An der Haltestelle Rathaus folgt der Fahrstuhl-Einbau im Sommer.

Ein Großteil der Arbeiten an den U1-Haltestellen kann während des laufenden Betriebs stattfinden, allerdings ist nach Angaben der Hochbahn im Sommer eine mehrwöchige Unterbrechung der Linie notwendig.

Abgeschlossen werden die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau im Zentrum Hamburgs Anfang 2022. Dann sind hier alle U-Bahn-Haltestellen damit auch für ältere und behinderte Menschen sowie für Eltern mit Kinderwagen komfortabel erreichbar.