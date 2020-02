Die meisten Hamburger Fluggäste sind privat unterwegs

Hamburg. Wer am Hamburger Flughafen in eine Maschine steigt, will meistens in den Urlaub. Das ergab die Befragung von Fluggästen im Jahr 2019, teilte der Flughafen am Dienstag in Hamburg mit. Rund ein Drittel fliegt in den Urlaub, ein weiteres Viertel will Freunde und Verwandte besuchen. Dazu kommen Kreuzfahrten, Städte- und Kulturreisen, so dass insgesamt mehr als zwei Drittel aller Fluggäste privat unterwegs sind.

Auf Geschäftsreisen entfallen nur knapp ein Drittel aller Flüge, überwiegend wegen Geschäftsterminen. Im vergangenen Jahr nutzten 17,3 Millionen Menschen den Hamburger Flughafen, das war ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Im Durchschnitt unternehmen die Passagiere am Hamburger Airport sieben Flugreisen pro Jahr; eingerechnet sind dabei berufliche Vielflieger.