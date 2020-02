Premiere der neuen Ausbildung in den Pflegeberufen

Heide. In Heide haben die ersten 30 Schleswig-Holsteiner ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann nach den neuen Regeln der Generalistik begonnen. Damit werden Altenpflege, Krankenpflege, und Kinderkrankenpflege nicht mehr getrennt ausgebildet, sondern generalistisch, also gemeinsam.

"Sie lernen Umgang und Zusammenarbeit mit pflege- und unterstützungsbedürftigen Menschen aller Altersstufen", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Montag. Menschlichkeit, Empathie und ein sehr großes Fachwissen seien Voraussetzung für diesen Beruf. Die Westküstenkliniken (WKK) und das Deutsche Rote Kreuz sind nach eigenen Angaben die ersten Organisationen in Schleswig-Holstein, die die neue generalistische Ausbildung anbieten. Damit setzen sie die zum Jahreswechsel in Kraft getretene Reform der Pflegeausbildung um, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.