Hamburg. Am Montagmorgen heulten in der Hamburger Innenstadt laute Sirenen. Grund dafür war ein Test der Sasol Wax Gmbh, die im Stadtteil Kleiner Graasbrook gegenüber der Elbphilharmonie ansässig ist und ihre Werksirenen überprüfte. Da der Wind günstig stand, waren die Geräusche bis zum Rödingsmarkt und in anderen Teilen der Innenstadt zu hören.

Probealarm: Sirenen heulten in der Innenstadt

"Der Probealarm ist ein Routinecheck und findet jeden ersten Montag im Monat um 10 Uhr statt", sagte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber dem Abendblatt. Mit der Übung folge Sasol gesetzlichen Bestimmungen zum Testen von Alarmsirenen.

Die Sasol Wax GmbH produziert Paraffinwachse, Wachsemulsionen und Vaseline.