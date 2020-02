Benatelli hofft auf Stammplatz bei St. Pauli

Hamburg. Nach seinem starken Startelf-Debüt im Trikot des FC St. Pauli darf sich Rico Benatelli berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz beim hanseatischen Fußball-Zweitligisten machen. "Rico war für mich einer der Besten. Er hat sich seinen Platz in der ersten Elf absolut verdient", sagte Trainer Los Luhukay nach dem überzeugenden Auftritt des 27-Jährigen gegen den VfB Stuttgart (1:1) am Samstag. "Ich freue mich für ihn, dass er bei St. Pauli angekommen ist", fügte der 56 Jahre alte Niederländer über Benatelli hinzu.

Dabei hatte der im Sommer von Dynamo Dresden nach Hamburg gekommene Mittelfeldakteur beim Kiezclub bisher keine Rolle gespielt. Anfangs fehlte er verletzungsbedingt, später berücksichtigte Luhukay ihn aus Formgründen nicht. Benatelli ließ sich nie hängen, sondern kämpfte um seine Einsatzchance. Luhukay: "Er zeigt, dass man nie aufgeben soll, auch wenn der Trainer vielleicht mal andere Entscheidungen trifft."

Die Zahlen sprechen für Benatelli. Er war gegen Stuttgart am meisten am Ball (62 Mal) und agierte äußerst ballsicher: Nur vier seiner insgesamt 45 Pässe (Pass-Quote: 91,11 Prozent) landeten beim Gegner. Daher war der Profi nach dem Stuttgart-Spiel auch ganz zufrieden mit sich: "Für mich persönlich war es nach so einer langen Zeit ein tolles Gefühl, im St.-Pauli-Trikot aufzulaufen. Darauf hatte ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Jetzt war es endlich soweit."