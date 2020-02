Papierberg des Kieler Landtags weiterhin hoch

Kiel. Der Landtag in Kiel hat seinen Papierverbrauch in den vergangenen Jahren nicht gesenkt, obwohl immer mehr Informationen digital verarbeitet werden. 1,7 Millionen Blatt waren es im vergangenen Jahr und damit etwa so viele wie 2014, wie das Parlament der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. "Die Digitalisierung führt nicht dazu, dass weniger Papier benutzt wird", sagte Landtagsdirektor Utz Schliesky der Deutschen Presse-Agentur. "Der Umfang der Dokumente ist größer geworden", nannte er als einen Grund.