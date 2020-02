Bach und Glaser retten Poseidon-Wasserballern Teilerfolg

Hamburg. Die Wasserball-Männer vom SV Poseidon mussten im Kampf um die Tabellenspitze in der B-Gruppe der Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen. Beim Fünften SV Weiden kamen die Hanseaten zu einem glücklichen 17:17 (5:5, 4:5, 2:5, 6:2). Dabei konnte Poseidon in der Schlussphase dank Sven Bach und Hannes Glaser noch einen Drei-Tore-Rückstand aufholen. Trainer Zafeirios Chalas sah kurz vor dem Ende wegen Meckerns die Rote Karte und ist für das Heimspiel am kommenden Samstag gegen Duisburg 98 gesperrt.

Mannschaftskapitän Patrick Weik war hinterher froh über den Teilerfolg. "Mit viel Leidenschaft ein Unentschieden gewonnen", kommentierte er das Ergebnis kurz und knapp.