Hecking vor Bochum-Spiel: Spieler wieder fit

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann im Spiel am Montag (20.30 Uhr) beim VfL Bochum mit derselben Startelf wie beim 4:1-Auftaktsieg über den 1. FC Nürnberg planen. Stürmer Bakery Jatta, der in dem Heimspiel am Donnerstag eine Prellung erlitten hatte, konnte am Sonntag am Abschlusstraining teilnehmen. "Der Kader bleibt der gleiche", sagte Trainer Dieter Hecking. "Alle Spieler, die angeschlagen waren, können mitfahren."

Auch sein verletzungsanfälliger Kapitän Aaron Hunt, der das Nürnberg-Spiel im Volksparkstadion 90 Minuten lang von der Bank aus beobachtet hatte, reist mit ins Ruhrrevier. Dort trifft der im Sommer vom HSV verpflichtete Torjäger Lukas Hinterseer (7 Saisontreffer) auf seine ehemaligen Teamkollegen.