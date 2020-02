Bankplatz: VfB-Stürmer Gonzalez zu spät bei Besprechung

Hamburg. VfB-Angreifer Nicolas Gonzalez hat im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Samstag zunächst wegen einer Disziplinlosigkeit auf der Bank gesessen. Der argentinische Nationalspieler sei vor der Partie zu spät zu einer Besprechung gekommen, sagte der Stuttgarter Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem 1:1 in Hamburg. Sein Bankplatz "war die Konsequenz, die er zu spüren bekommen hat", berichtete der 42-Jährige. Der 21 Jahre alte Stürmer war in der Halbzeit eingewechselt worden und zählte dann zu den besten Stuttgartern. Eigentlich hätte er von Beginn an spielen sollen.