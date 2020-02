Warnstreiks legen Busverkehr in Kiel lahm

Kiel. Wegen Warnstreiks fahren in Kiel heute keine Stadtbusse. Die Gewerkschaft Verdi setzt ihren am Freitag gestarteten Warnstreik bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) fort. Die Arbeitsniederlegung soll bis zum Betriebsschluss dauern. Außerdem rief Verdi für Samstag Busfahrer der Autokraft am Standort Kiel-Wellsee zu einem eintägigen Warnstreik auf. Deshalb weren die Linien zwischen Strande und Flintbek sowie zwischen Kiel-Rönne und Strande nicht bedient. Andere Linien sind nicht betroffen, auch nicht der Flughafenzubringer nach Hamburg.

Von Dienstag bis Donnerstag hatte es auch in Neumünster einen Warnstreik der Busfahrer gegeben. Verdi verlangt deutlich mehr Geld für die Fahrer. Die Verhandlungen für den öffentlichen Busverkehr sollen am nächsten Freitag in Flensburg fortgesetzt werden. Beim privaten Busgewerbe geht es am Dienstag darauf weiter.