Jüdische KZ-Überlebende verzeiht Stutthoff-Wachleuten nicht

Hamburg. Im Prozess gegen einen früheren SS-Wachmann im KZ Stutthof bei Danzig hat eine jüdische Überlebende jedwede Entschuldigungen abgelehnt. "Ich beschuldige die Menschen, die uns bewacht haben, und ich werde ihnen nie verzeihen. Und ich werde nie vergessen, was sie uns angetan haben", sagte die Zeugin Rosa Bloch am Freitag in Hamburg. Die 89-Jährige schilderte, wie sie bei der Essensausgabe von "Wassersuppe" von einem Wachmann mit einem Stuhl auf den Kopf blutig geschlagen wurde. "Er wollte mich umbringen." Weil jemand "Halt" gerufen habe, hätten ihre Mutter und andere Lagerinsassen sie zurück zur Baracke bringen können. "Ich war bewusstlos." Sie wünsche sich, dass die Täter von damals bestraft werden, sagte die gebürtige Litauerin. Sie lebt heute in Israel.

Dem 93 Jahre alten Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen. Durch seinen Wachdienst von August 1944 bis April 1945 soll er "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Gefangenen zu verhindern. Der Prozess läuft seit Mitte Oktober vor einer Jugendstrafkammer, weil der Beschuldigte zur Tatzeit 17 bis 18 Jahre alt war.