Kieler Minister: Gegen Verkehrsrowdys hilft nur Technik

Kiel. Gegen Raser und Drängler auf den Straßen werden nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz dauerhaft nur technologische Lösungen wirksam helfen. Steuerungselemente wie Abstandshalter und Auffahrsperren leisteten schon jetzt einen erheblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit, sagte der FDP-Politiker am Freitag im Blick auf die Debatten beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Anstatt immer neue Bußgeldkatalog-Reformen anzusteuern oder ständig über Tempolimits zu diskutieren, wäre es aus seiner Sicht deutlich besser, die technische Entwicklung von Assistenzsystemen zu fördern.

"Durch Weiterentwicklung und Massenproduktion wird es bald möglich sein, langfristig alle Autoklassen serienmäßig mit Sicherheits-Assistenzsystemen auszustatten", sagte Buchholz. In der Tempolimit-Debatte schloss er sich der Forderung von Verkehrsgerichtstags-Präsident Ansgar Staudinger an, die Auswirkungen eines Tempolimits auf Autobahnen wissenschaftlich untersuchen zu lassen. "Damit hätten wir in dieser Streitfrage zumindest eine solide Faktenbasis", sagte Buchholz.

Hintergrund der Diskussion beim 58. Verkehrsgerichtstag in Goslar ist unter anderem eine im September 2019 veröffentlichte Umfrage des Allensbach-Instituts. Danach beklagten 90 Prozent der befragten Verkehrsteilnehmer eine zunehmende Aggressivität auf den Straßen. Laut Buchholz ist die schleswig-holsteinische Landespolizei bei der Verfolgung und Beweissicherung von Raser-Vergehen sehr gut aufgestellt. "Unter anderem steht im Land eine große Flotte an Videowagen zur Verfügung."