Lübeck. Zum 15. Mal versammeln sich deutschsprachige Gegenwartsautoren zu einem Arbeitstreffen in Lübeck. Erwartet werden an diesem Wochenende neun Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sie wollen im Günter-Grass-Haus hinter verschlossenen Türen über ihre aktuellen Arbeiten diskutieren. Das Arbeitstreffen sollte nach Angaben einer Sprecherin der Lübecker Museen am Freitagmittag beginnen. Zum Abschluss am Samstag (1. Februar) ist eine öffentliche Lesung der Teilnehmer im Lübecker Theater geplant.

Neben den langjährigen Teilnehmern Katja Lange-Müller, Dagmar Leupold, Norbert Niemann, Tilman Spengler und Feridun Zaimoglu werden nach Angaben der Lübecker Museen auch einige neue Gesichter erwartet. Die Österreicherin Eva Menasse habe dagegen ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt, sagte die Sprecherin.

Neu im Kreis der Teilnehmer ist Dana von Suffrin, die vorkurzem für ihren Roman "Otto" mit dem Debütpreis des Buddenbrookhauses ausgezeichnet wurde. Ebenfalls erstmals dabei ist den Angaben zufolge die Autorin Lucy Fricke, die 2018 für ihren Roman "Töchter" mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Neu in der Runde sind auch der in Deutschland lebende Schweizer Schriftsteller und Essayist Jonas Lüscher und die vielfach ausgezeichnete Dichterin und Übersetzerin Monika Rinck.

Das Lübecker Literaturtreffen wurde 2005 von Literaturnobelpreisträger Günter Grass ins Leben gerufen. Damit wollte er nach eigenen Worten an die Tradition der "Gruppe 47" anknüpfen und jüngeren deutschsprachigen Schriftstellern Gelegenheit zum fachlichen Austausch geben. Außerdem wollte Grass das Bedürfnis nach politischer Einmischung in der jüngeren Schriftstellergeneration wachhalten, wie er bei der Gründung im Jahr 2005 sagte.