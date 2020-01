Grüne lehnen Verbot der Vollverschleierung an Hochschulen ab

Kiel. Schleswig-Holsteins Grüne lehnen nach einer Landtagsanhörung ein Vollverschleierungsverbot an Hochschulen weiter strikt ab. "Es gab bei der Anhörung starke Argumente gegen ein Verbot und auch dagegen, die Entscheidung über ein Verbot in die Hochschulen zu verlagern", sagte der Grünen-Hochschulpolitiker Lasse Petersdotter am Donnerstag. Seine Fraktion habe sich einstimmig gegen ein Verbot ausgesprochen.

Die beiden Koalitionspartner CDU und FDP hatten sich im vergangenen Jahr im Landtag klar für ein Vollverschleierungsverbot im Hochschulgesetz ausgesprochen. Hintergrund ist der Fall einer muslimischen Studentin der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Die Hochschule hatte ihr eine Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen verboten. Die Studentin kam trotzdem immer wieder auch verschleiert zu Veranstaltungen.

Petersdotter bezeichnete die Menge und Qualität der schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen in der Anhörung als gute Diskussionsgrundlage. Die Debatte über Vollverschleierungen werde "oftmals durch Unwahrheiten verzerrt". Grünen-Landeschefin Ann-Kathrin Tranziska fühlte sich durch die Ergebnisse der Anhörung bestätigt. "Eine weltoffene und rechtsstaatliche Gesellschaft zeichnet aus, dass religiöse Symbole getragen oder auf sie verzichtet werden kann." Ihre Partei lehne ein Verbot der Vollverschleierung weiter ab und werde "in der Koalition keinem derartigen Vorhaben zustimmen".