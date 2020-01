Kirche sucht nach dreistem Kerzenklau freiwillige Aufpasser

Flensburg/Hamburg. Weil in der Flensburger St. Nikolaikirche mittlerweile beinahe täglich Kerzen geklaut werden, sucht der Pfarrer des Gotteshauses nun nach freiwilligen Aufpassern. "Eine Überwachung durch eine Videokamera kommt für uns nicht in Frage. Kirche ist ein Raum, der ein Schutzraum ist und kein Raum der Fremdbeobachtung", sagte Pfarrer Marcus Friedrich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Flensburg. Deshalb hatte er zuletzt nach ehrenamtlichen Helfern gesucht, die möglicherweise eine Stunde in der Woche in der Kirche verbringen wollen.

"Vier Leute haben sich schon gemeldet", sagte Friedrich. Dabei gehe es nicht darum "sheriffmäßig" aufzutreten, als vielmehr in dem Raum der Entspannung und Konzentration präsent zu sein und eventuelle Fragen beantworten zu können. "Solche Kirchenhüter sollen deshalb auch fachlich, organisatorisch und seelsorgerisch begleitet werden."

In der öffentlich zugänglichen St. Nikolaikirche waren zuletzt fast jeden Tag eine große Anzündekerze und zudem viele Teelichte von Unbekannten gestohlen worden, teils palettenweise. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet.

Friedrich ging davon aus, dass unter den Dieben auch Obdachlose sind. "Kerzen wärmen ja auch. Das ist tragisch genug." Es gebe auch immer wieder Versuche, den Opferstock aufzubrechen. Im Jahr besuchen dem Pfarrer zufolge etwa 50 000 Menschen die Kirche. Im Winter seien es etwa 50 am Tag.

In Hamburger Kirchen wie dem berühmten Michel gibt es dagegen seltener Schwierigkeiten dieser Art. "Wir können nicht von vermehrten Diebstählen sprechen", sagte eine Sprecherin der St. Michaelis Kirche in Hamburg. "Im Michel sind aber auch oft viele Ehrenamtliche unterwegs - ob Küster, Kirchenmusiker oder Kirchenführerinnen. Vielleicht verhindert das auch Diebstähle." Die Hamburger Polizei führt zu Diebstählen in Kirchen keine gesonderte Statistik.